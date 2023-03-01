Doge CEO (DOGECEO) Tokenomics

Doge CEO (DOGECEO) Tokenomics

Doge CEO (DOGECEO) Information

What is the project about?

Doge CEO ($DOGECEO) is a community project with a goal to advance into every aspect and day to day living of people all over the world What makes your project unique? We have renounced ownership and 5% rewards to holders Doge CEO aims to solve this issue by enabling these groups to have access to a secure, SAFE and completely decentralized finance, aimed at giving the power for wealth back to where it belongs – In The Hands of The People. Through harnessing the complete potential of community, decentralization and the Power of Blockchain.

History of your project. Our token is trading with MCAP $188,496 and Liquidity pool of $76k. We have pinksale liquidity locked https://www.pinksale.finance/pinklock/record/1076225?chain=BSC

What’s next for your project?

We have cex listing coming up post CMC and cgo. We have plans to have more the 10k users and then we onboard celebrities partnership

What can your token be used for?

Rewards on holding and NFT's of our memes. They can buy and sell NFT from our token.

Officiel hjemmeside:
https://doge.ceo
Hvidbog:
https://doge.ceo/wp-content/uploads/2023/03/WhitePaperV1-1.pdf

Doge CEO (DOGECEO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge CEO (DOGECEO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
$ 418,937.52T
$ 418,937.52T
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 71.36K
$ 71.36K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Doge CEO (DOGECEO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Doge CEO (DOGECEO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DOGECEO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DOGECEO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DOGECEO's tokenomics, kan du udforske DOGECEO tokens live-pris!

DOGECEO Prisprediktion

Vil du vide, hvor DOGECEO måske er på vej hen? Vores DOGECEO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.