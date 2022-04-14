Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doge Caucus (DOGECAUCUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Information The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project. Officiel hjemmeside: https://www.dogecaucus.io Køb DOGECAUCUS nu!

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doge Caucus (DOGECAUCUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.88K $ 33.88K $ 33.88K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.88K $ 33.88K $ 33.88K Alle tiders Høj: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Alle tiders Lav: $ 0.01271748 $ 0.01271748 $ 0.01271748 Nuværende pris: $ 0.03386102 $ 0.03386102 $ 0.03386102 Få mere at vide om Doge Caucus (DOGECAUCUS) pris

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doge Caucus (DOGECAUCUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGECAUCUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGECAUCUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGECAUCUS's tokenomics, kan du udforske DOGECAUCUS tokens live-pris!

DOGECAUCUS Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGECAUCUS måske er på vej hen? Vores DOGECAUCUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGECAUCUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!