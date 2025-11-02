Doge Baby (DOGE BABY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03141263 $ 0.03141263 $ 0.03141263 24H lav $ 0.052285 $ 0.052285 $ 0.052285 24H høj 24H lav $ 0.03141263$ 0.03141263 $ 0.03141263 24H høj $ 0.052285$ 0.052285 $ 0.052285 All Time High $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 Laveste pris $ 0.03141263$ 0.03141263 $ 0.03141263 Prisændring (1H) +2.43% Prisændring (1D) -27.92% Prisændring (7D) -30.27% Prisændring (7D) -30.27%

Doge Baby (DOGE BABY) realtidsprisen er $0.03768357. I løbet af de sidste 24 timer har DOGE BABY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03141263 og et højdepunkt på $ 0.052285, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOGE BABYs højeste pris nogensinde er $ 25.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03141263.

Når det gælder kortsigtet performance, DOGE BABY har ændret sig med +2.43% i løbet af den sidste time, -27.92% i løbet af 24 timer og -30.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Cirkulationsforsyning 300.00K 300.00K 300.00K Samlet Udbud 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Den nuværende markedsværdi på Doge Baby er $ 11.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOGE BABY er 300.00K, med et samlet udbud på 300000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.31K.