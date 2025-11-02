UdvekslingDEX+
Den direkte Doge Baby pris i dag er 0.03768357 USD. Følg med i realtid DOGE BABY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOGE BABY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Doge Baby pris i dag er 0.03768357 USD. Følg med i realtid DOGE BABY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOGE BABY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DOGE BABY

DOGE BABY Prisinfo

Hvad er DOGE BABY

DOGE BABY Officiel hjemmeside

DOGE BABY Tokenomics

DOGE BABY Prisprognose

Doge Baby Logo

Doge Baby Pris (DOGE BABY)

Ikke noteret

1 DOGE BABY til USD direkte pris:

-27.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:26:26 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+2.43%

-27.92%

-30.27%

-30.27%

Doge Baby (DOGE BABY) realtidsprisen er $0.03768357. I løbet af de sidste 24 timer har DOGE BABY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03141263 og et højdepunkt på $ 0.052285, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOGE BABYs højeste pris nogensinde er $ 25.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03141263.

Når det gælder kortsigtet performance, DOGE BABY har ændret sig med +2.43% i løbet af den sidste time, -27.92% i løbet af 24 timer og -30.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doge Baby (DOGE BABY) Markedsinformation

--
----

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

Den nuværende markedsværdi på Doge Baby er $ 11.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOGE BABY er 300.00K, med et samlet udbud på 300000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.31K.

Doge Baby (DOGE BABY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Doge Baby til USD $ -0.01460049515696818.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Doge Baby til USD $ -0.0369453224.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Doge Baby til USD $ -0.0373321631.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Doge Baby til USD $ -3.149681127908653.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.01460049515696818-27.92%
30 dage$ -0.0369453224-98.04%
60 dage$ -0.0373321631-99.06%
90 dage$ -3.149681127908653-98.81%

Hvad er Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Doge Baby (DOGE BABY) Ressource

Officiel hjemmeside

Doge Baby Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Doge Baby (DOGE BABY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Doge Baby (DOGE BABY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Doge Baby.

Tjek Doge Baby prisprediktion nu!

DOGE BABY til lokale valutaer

Doge Baby (DOGE BABY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Doge Baby (DOGE BABY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DOGE BABY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Doge Baby (DOGE BABY)

Hvor meget er Doge Baby (DOGE BABY) værd i dag?
Den direkte DOGE BABY pris i USD er 0.03768357 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DOGE BABY til USD pris?
Den aktuelle pris på DOGE BABYtil USD er $ 0.03768357. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Doge Baby?
Markedsværdien for DOGE BABY er $ 11.31K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DOGE BABY?
Den cirkulerende forsyning af DOGE BABY er 300.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DOGE BABY?
DOGE BABY opnåede en ATH-pris på 25.64 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DOGE BABY?
DOGE BABY så en ATL-pris på 0.03141263 USD.
Hvad er handelsvolumen for DOGE BABY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DOGE BABY er -- USD.
Bliver DOGE BABY højere i år?
DOGE BABY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DOGE BABY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Doge Baby (DOGE BABY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

