DOGAI (DOGAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGAI (DOGAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGAI (DOGAI) Information DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes. Officiel hjemmeside: https://dogai.gdn/ Køb DOGAI nu!

DOGAI (DOGAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGAI (DOGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 725.69K $ 725.69K $ 725.69K Samlet udbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerende forsyning $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 725.69K $ 725.69K $ 725.69K Alle tiders Høj: $ 0.010174 $ 0.010174 $ 0.010174 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00072243 $ 0.00072243 $ 0.00072243 Få mere at vide om DOGAI (DOGAI) pris

DOGAI (DOGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGAI (DOGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGAI's tokenomics, kan du udforske DOGAI tokens live-pris!

DOGAI Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGAI måske er på vej hen? Vores DOGAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGAI Tokens prisprediktion nu!

