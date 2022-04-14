dog with egg on head (EGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i dog with egg on head (EGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dog with egg on head (EGG) Information A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1867210352938901839 Køb EGG nu!

dog with egg on head (EGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dog with egg on head (EGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Samlet udbud $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M Cirkulerende forsyning $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om dog with egg on head (EGG) pris

dog with egg on head (EGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dog with egg on head (EGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGG's tokenomics, kan du udforske EGG tokens live-pris!

EGG Prisprediktion Vil du vide, hvor EGG måske er på vej hen? Vores EGG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EGG Tokens prisprediktion nu!

