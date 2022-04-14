dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i dog with apple in mouth (APPLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dog with apple in mouth (APPLE) Information The viral TikTok Apple Dog animated with Ai to make the funniest most wholesome memes possible. Apple is the first Ai video meme. TikTok has run with this dog creating more the 94 million views and countless posts. Apple is poised to take make the meme well known among meme enthusiasts. The memes are easy to create and only take a minute or two to do so. The community is very strong and inclusive, everyone is welcome to create their own memes with Apple dog! Officiel hjemmeside: https://www.appledog.ai/

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dog with apple in mouth (APPLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 375.18K $ 375.18K $ 375.18K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 375.18K $ 375.18K $ 375.18K Alle tiders Høj: $ 0.071752 $ 0.071752 $ 0.071752 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00037529 $ 0.00037529 $ 0.00037529 Få mere at vide om dog with apple in mouth (APPLE) pris

dog with apple in mouth (APPLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dog with apple in mouth (APPLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal APPLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange APPLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår APPLE's tokenomics, kan du udforske APPLE tokens live-pris!

