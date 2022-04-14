Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dog Stolen From Tesla (LEMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Dog Stolen From Tesla (LEMON) Information

The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry.

Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return.

The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.

Officiel hjemmeside:
https://lemon-dog.vercel.app/

Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dog Stolen From Tesla (LEMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 228.23K
Samlet udbud
$ 999.92M
Cirkulerende forsyning
$ 999.92M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 228.23K
Alle tiders Høj:
$ 0.00376636
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0002275
Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dog Stolen From Tesla (LEMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal LEMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange LEMON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår LEMON's tokenomics, kan du udforske LEMON tokens live-pris!

LEMON Prisprediktion

Vil du vide, hvor LEMON måske er på vej hen? Vores LEMON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.