Dog In Vest (INVEST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004021 $ 0.00004021 $ 0.00004021 24H lav $ 0.00004432 $ 0.00004432 $ 0.00004432 24H høj 24H lav $ 0.00004021$ 0.00004021 $ 0.00004021 24H høj $ 0.00004432$ 0.00004432 $ 0.00004432 All Time High $ 0.0053796$ 0.0053796 $ 0.0053796 Laveste pris $ 0.00004021$ 0.00004021 $ 0.00004021 Prisændring (1H) +0.57% Prisændring (1D) -4.79% Prisændring (7D) -5.30% Prisændring (7D) -5.30%

Dog In Vest (INVEST) realtidsprisen er $0.00004197. I løbet af de sidste 24 timer har INVEST handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004021 og et højdepunkt på $ 0.00004432, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. INVESTs højeste pris nogensinde er $ 0.0053796, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004021.

Når det gælder kortsigtet performance, INVEST har ændret sig med +0.57% i løbet af den sidste time, -4.79% i løbet af 24 timer og -5.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dog In Vest (INVEST) Markedsinformation

Markedsværdi $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K Cirkulationsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Samlet Udbud 999,814,182.434452 999,814,182.434452 999,814,182.434452

Den nuværende markedsværdi på Dog In Vest er $ 41.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af INVEST er 999.81M, med et samlet udbud på 999814182.434452. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 41.96K.