Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dog Emoji On Solana (🐕), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Dog Emoji On Solana (🐕) Information

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

https://dogemojicoin.com/

Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dog Emoji On Solana (🐕), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 229.41K
Samlet udbud
$ 999.97M
Cirkulerende forsyning
$ 999.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 229.41K
Alle tiders Høj:
$ 0.01392429
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00022949
Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dog Emoji On Solana (🐕) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal 🐕 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange 🐕 tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår 🐕's tokenomics, kan du udforske 🐕 tokens live-pris!

🐕 Prisprediktion

Vil du vide, hvor 🐕 måske er på vej hen? Vores 🐕 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

