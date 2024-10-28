Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dog Emoji On Solana (🐕), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dog Emoji On Solana (🐕) Information Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media. Officiel hjemmeside: https://dogemojicoin.com/ Køb 🐕 nu!

Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dog Emoji On Solana (🐕), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 229.41K $ 229.41K $ 229.41K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 229.41K $ 229.41K $ 229.41K Alle tiders Høj: $ 0.01392429 $ 0.01392429 $ 0.01392429 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022949 $ 0.00022949 $ 0.00022949 Få mere at vide om Dog Emoji On Solana (🐕) pris

Dog Emoji On Solana (🐕) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dog Emoji On Solana (🐕) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 🐕 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 🐕 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 🐕's tokenomics, kan du udforske 🐕 tokens live-pris!

