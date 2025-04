Hvad er Dog Emoji On Solana (ūüźē)

Dog Emoji (ūüźē) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (ūüźē) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (ūüźē) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that ūüźē in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

Dog Emoji On Solana (ūüźē) Ressource Officiel hjemmeside