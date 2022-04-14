Dog Collar (COLLAR) Tokenomics
Dog Collar (COLLAR) Information
Dog Collar (COLLAR) is a stand-alone project and a fully community-organized token experience. This ERC-20 token, like many others, began its life as someone’s experiment or training exercise. Dog Collar, simplistic in its code and born out of an apparent coding tutorial, is as basic a token as one can expect. After creation, Dog Collar was left cast aside and overshadowed for weeks by other projects on ShibSwap. As the second token to be launched on ShibaSwap, (with half the supply burned to the Shib token contract), community members decided to revitalize this underdog and prove gimmicks, fancy code, and “to the moon” marketing pushes are not necessary.
The fundamentals of Dog Collar are, and always have been, the community itself. The community infuses purpose, utility, and direction to Dog Collar. The community holds the intrinsic value, not the token. Tokens are simply an object to focus the power, talent, and tremendous ability of the community.
To that end, there will be no hidden roadmap, secret plans, or other opportunities for “insiders” to buy. All future developments, roadmaps, and opportunities will be planned in the open with input from all who wish to contribute. To our future -- together. #collarcrew
Dog Collar (COLLAR) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dog Collar (COLLAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Dog Collar (COLLAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Dog Collar (COLLAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal COLLAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange COLLAR tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår COLLAR's tokenomics, kan du udforske COLLAR tokens live-pris!
COLLAR Prisprediktion
Vil du vide, hvor COLLAR måske er på vej hen? Vores COLLAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
