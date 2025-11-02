UdvekslingDEX+
Den direkte Doctor Mutant pris i dag er 0.00004284 USD. Følg med i realtid DRMUTANT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DRMUTANT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DRMUTANT

DRMUTANT Prisinfo

Hvad er DRMUTANT

DRMUTANT Officiel hjemmeside

DRMUTANT Tokenomics

DRMUTANT Prisprognose

Doctor Mutant Pris (DRMUTANT)

1 DRMUTANT til USD direkte pris:

-13.20%1D
Doctor Mutant (DRMUTANT) Live prisdiagram
Doctor Mutant (DRMUTANT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00004277
24H lav
$ 0.00005133
24H høj

$ 0.00004277
$ 0.00005133
$ 0.00232529
$ 0.00003369
+0.02%

-13.28%

-5.12%

-5.12%

Doctor Mutant (DRMUTANT) realtidsprisen er $0.00004284. I løbet af de sidste 24 timer har DRMUTANT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004277 og et højdepunkt på $ 0.00005133, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRMUTANTs højeste pris nogensinde er $ 0.00232529, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003369.

Når det gælder kortsigtet performance, DRMUTANT har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -13.28% i løbet af 24 timer og -5.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Markedsinformation

$ 42.81K
--
$ 42.81K
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Doctor Mutant er $ 42.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRMUTANT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.81K.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Doctor Mutant til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Doctor Mutant til USD $ -0.0000173047.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Doctor Mutant til USD $ -0.0000298516.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Doctor Mutant til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-13.28%
30 dage$ -0.0000173047-40.39%
60 dage$ -0.0000298516-69.68%
90 dage$ 0--

Hvad er Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Doctor Mutant (DRMUTANT) Ressource

Officiel hjemmeside

Doctor Mutant Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Doctor Mutant (DRMUTANT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Doctor Mutant (DRMUTANT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Doctor Mutant.

Tjek Doctor Mutant prisprediktion nu!

DRMUTANT til lokale valutaer

Doctor Mutant (DRMUTANT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Doctor Mutant (DRMUTANT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DRMUTANT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Doctor Mutant (DRMUTANT)

Hvor meget er Doctor Mutant (DRMUTANT) værd i dag?
Den direkte DRMUTANT pris i USD er 0.00004284 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DRMUTANT til USD pris?
Den aktuelle pris på DRMUTANTtil USD er $ 0.00004284. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Doctor Mutant?
Markedsværdien for DRMUTANT er $ 42.81K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DRMUTANT?
Den cirkulerende forsyning af DRMUTANT er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DRMUTANT?
DRMUTANT opnåede en ATH-pris på 0.00232529 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DRMUTANT?
DRMUTANT så en ATL-pris på 0.00003369 USD.
Hvad er handelsvolumen for DRMUTANT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DRMUTANT er -- USD.
Bliver DRMUTANT højere i år?
DRMUTANT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DRMUTANT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Doctor Mutant (DRMUTANT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

