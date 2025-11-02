Doctor Mutant (DRMUTANT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004277 $ 0.00004277 $ 0.00004277 24H lav $ 0.00005133 $ 0.00005133 $ 0.00005133 24H høj 24H lav $ 0.00004277$ 0.00004277 $ 0.00004277 24H høj $ 0.00005133$ 0.00005133 $ 0.00005133 All Time High $ 0.00232529$ 0.00232529 $ 0.00232529 Laveste pris $ 0.00003369$ 0.00003369 $ 0.00003369 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -13.28% Prisændring (7D) -5.12% Prisændring (7D) -5.12%

Doctor Mutant (DRMUTANT) realtidsprisen er $0.00004284. I løbet af de sidste 24 timer har DRMUTANT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004277 og et højdepunkt på $ 0.00005133, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRMUTANTs højeste pris nogensinde er $ 0.00232529, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003369.

Når det gælder kortsigtet performance, DRMUTANT har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -13.28% i løbet af 24 timer og -5.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 42.81K$ 42.81K $ 42.81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 42.81K$ 42.81K $ 42.81K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Doctor Mutant er $ 42.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRMUTANT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 42.81K.