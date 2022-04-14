Doctor Evil (EVIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doctor Evil (EVIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doctor Evil (EVIL) Information About Doctor Evil Crypto: Doctor Evil Crypto is a revolutionary meme token aiming to redefine interactions within decentralized ecosystems. The project combines playful mischief with advanced technology to offer a unique and entertaining cryptocurrency experience. Unlike conventional tokens, Doctor Evil positions itself as an inventive force that keeps the competition in the decentralized finance (DeFi) sector alert. What is the project about? Doctor Evil Crypto seeks to inject a degree of playfulness into the financial landscape by merging the concept of memes with cryptocurrency. The token intends to empower users to embrace their mischievous side and engage in an exciting adventure within the dark side of DeFi. What makes your project unique? Doctor Evil Crypto distinguishes itself through its fusion of fun and cutting-edge technology. The token is designed for those who wish to break away from the mundane and explore a thrilling cryptocurrency experience. It's not just a token; it's a movement to disrupt the meme economy and add a dash of mischief to finance. History of your project: Doctor Evil Crypto is a fairly new project; more detailed historical information isn’t provided. What’s next for your project? Doctor Evil has several plans including the launch of super rare DOCTOR EVIL NFTs, an augmented reality game, single-sided staking for loyal holders, a decentralized exchange (EVIL DEX) with low swap fees, and an optimized over-the-counter (OTC) desk for private trades. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) Doctor Evil tokens can be used to participate in exclusive NFT launches, play augmented reality games, engage in single-sided staking to earn passive rewards, trade on the EVIL DEX with low fees, and conduct private trades through an optimized OTC desk. Officiel hjemmeside: http://doctorevil.io/ Hvidbog: https://doctorevil.io/evilpaper.pdf Køb EVIL nu!

Doctor Evil (EVIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doctor Evil (EVIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.49K $ 48.49K $ 48.49K Alle tiders Høj: $ 0.00165915 $ 0.00165915 $ 0.00165915 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Doctor Evil (EVIL) pris

Doctor Evil (EVIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doctor Evil (EVIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVIL's tokenomics, kan du udforske EVIL tokens live-pris!

EVIL Prisprediktion Vil du vide, hvor EVIL måske er på vej hen? Vores EVIL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

