Divinely Protected (DP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Divinely Protected (DP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Divinely Protected (DP) Information my assets are divinely protected Officiel hjemmeside: https://divinelyprotected.net/ Køb DP nu!

Divinely Protected (DP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Divinely Protected (DP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 948.47K $ 948.47K $ 948.47K Samlet udbud $ 994.09M $ 994.09M $ 994.09M Cirkulerende forsyning $ 994.09M $ 994.09M $ 994.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 948.47K $ 948.47K $ 948.47K Alle tiders Høj: $ 0.00497012 $ 0.00497012 $ 0.00497012 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00095419 $ 0.00095419 $ 0.00095419 Få mere at vide om Divinely Protected (DP) pris

Divinely Protected (DP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Divinely Protected (DP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DP's tokenomics, kan du udforske DP tokens live-pris!

DP Prisprediktion Vil du vide, hvor DP måske er på vej hen? Vores DP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DP Tokens prisprediktion nu!

