Ditto Staked Aptos (STAPT) Information Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi. Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network. Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos. With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead. We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too. Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking. With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network. Officiel hjemmeside: https://www.dittofinance.io/ Køb STAPT nu!

Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ditto Staked Aptos (STAPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 262.68K $ 262.68K $ 262.68K Samlet udbud $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K Cirkulerende forsyning $ 49.29K $ 49.29K $ 49.29K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 262.68K $ 262.68K $ 262.68K Alle tiders Høj: $ 18.76 $ 18.76 $ 18.76 Alle tiders Lav: $ 2.79 $ 2.79 $ 2.79 Nuværende pris: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Få mere at vide om Ditto Staked Aptos (STAPT) pris

Ditto Staked Aptos (STAPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ditto Staked Aptos (STAPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAPT's tokenomics, kan du udforske STAPT tokens live-pris!

