DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Information DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Officiel hjemmeside: https://distributesol.io

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.57K Samlet udbud $ 948.57M Cirkulerende forsyning $ 948.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.57K Alle tiders Høj: $ 0.00707312 Alle tiders Lav: $ 0.00004468 Nuværende pris: $ 0

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DISTRIBUTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DISTRIBUTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DISTRIBUTE's tokenomics, kan du udforske DISTRIBUTE tokens live-pris!

