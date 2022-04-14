Distracted Dudes (DUDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Distracted Dudes (DUDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Distracted Dudes (DUDE) Information $DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20 Officiel hjemmeside: https://www.distracteddudes.xyz/ Hvidbog: https://bafybeidkclxnlwt3chpix7w7wdtduzlky4f46ghddzo645l75dxnbnvyzm.ipfs.w3s.link/%24DUDE%20a%20dude-to-dude%20electronic%20cash%20system.pdf Køb DUDE nu!

Distracted Dudes (DUDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Distracted Dudes (DUDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.97K $ 63.97K $ 63.97K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.97K $ 63.97K $ 63.97K Alle tiders Høj: $ 0.00064186 $ 0.00064186 $ 0.00064186 Alle tiders Lav: $ 0.00000268 $ 0.00000268 $ 0.00000268 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Distracted Dudes (DUDE) pris

Distracted Dudes (DUDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Distracted Dudes (DUDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUDE's tokenomics, kan du udforske DUDE tokens live-pris!

