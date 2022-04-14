DISCO Chicken (DISCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i DISCO Chicken (DISCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DISCO Chicken (DISCO) Information Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY. Officiel hjemmeside: https://www.discochicken.co Køb DISCO nu!

DISCO Chicken (DISCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DISCO Chicken (DISCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.74K $ 14.74K $ 14.74K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.74K $ 14.74K $ 14.74K Alle tiders Høj: $ 0.00211762 $ 0.00211762 $ 0.00211762 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DISCO Chicken (DISCO) pris

DISCO Chicken (DISCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DISCO Chicken (DISCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DISCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DISCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DISCO's tokenomics, kan du udforske DISCO tokens live-pris!

