Disco By Matt Furie (DISCO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0010763 - $ 0.00134574
24H lav: $ 0.0010763
24H høj: $ 0.00134574
All Time High: $ 0.00306541
Laveste pris: $ 0
Prisændring (1H): -9.07%
Prisændring (1D): -3.02%
Prisændring (7D): +0.69%

Disco By Matt Furie (DISCO) realtidsprisen er $0.00122225. I løbet af de sidste 24 timer har DISCO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0010763 og et højdepunkt på $ 0.00134574, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DISCOs højeste pris nogensinde er $ 0.00306541, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DISCO har ændret sig med -9.07% i løbet af den sidste time, -3.02% i løbet af 24 timer og +0.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Disco By Matt Furie (DISCO) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 1.22M
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 1.22M
Cirkulationsforsyning: 1.00B
Samlet Udbud: 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Disco By Matt Furie er $ 1.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DISCO er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.