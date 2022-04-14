DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DISCIPLINE (DISCIPLINE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Information Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone's life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Officiel hjemmeside: https://www.discipline.gg

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DISCIPLINE (DISCIPLINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Samlet udbud $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Cirkulerende forsyning $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Alle tiders Høj: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DISCIPLINE (DISCIPLINE) pris

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DISCIPLINE (DISCIPLINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DISCIPLINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DISCIPLINE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DISCIPLINE's tokenomics, kan du udforske DISCIPLINE tokens live-pris!

DISCIPLINE Prisprediktion Vil du vide, hvor DISCIPLINE måske er på vej hen? Vores DISCIPLINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DISCIPLINE Tokens prisprediktion nu!

