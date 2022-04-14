Digits DAO (DIGITS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Digits DAO (DIGITS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Digits DAO (DIGITS) Information Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Officiel hjemmeside: https://digitsdao.finance/ Køb DIGITS nu!

Digits DAO (DIGITS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Digits DAO (DIGITS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 790.74M $ 790.74M $ 790.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M Alle tiders Høj: $ 0.01765585 $ 0.01765585 $ 0.01765585 Alle tiders Lav: $ 0.00287218 $ 0.00287218 $ 0.00287218 Nuværende pris: $ 0.0075666 $ 0.0075666 $ 0.0075666 Få mere at vide om Digits DAO (DIGITS) pris

Digits DAO (DIGITS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Digits DAO (DIGITS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIGITS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIGITS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIGITS's tokenomics, kan du udforske DIGITS tokens live-pris!

