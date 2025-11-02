Digital Slop (SLOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000199 $ 0.0000199 $ 0.0000199 24H lav $ 0.00002034 $ 0.00002034 $ 0.00002034 24H høj 24H lav $ 0.0000199$ 0.0000199 $ 0.0000199 24H høj $ 0.00002034$ 0.00002034 $ 0.00002034 All Time High $ 0.00064503$ 0.00064503 $ 0.00064503 Laveste pris $ 0.00001917$ 0.00001917 $ 0.00001917 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) -0.54% Prisændring (7D) -4.59% Prisændring (7D) -4.59%

Digital Slop (SLOP) realtidsprisen er $0.00002009. I løbet af de sidste 24 timer har SLOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000199 og et højdepunkt på $ 0.00002034, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLOPs højeste pris nogensinde er $ 0.00064503, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001917.

Når det gælder kortsigtet performance, SLOP har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -0.54% i løbet af 24 timer og -4.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Digital Slop (SLOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Cirkulationsforsyning 999.47M 999.47M 999.47M Samlet Udbud 999,474,944.286127 999,474,944.286127 999,474,944.286127

Den nuværende markedsværdi på Digital Slop er $ 20.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLOP er 999.47M, med et samlet udbud på 999474944.286127. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.08K.