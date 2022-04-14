Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Digital Reserve Currency (DRC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Digital Reserve Currency (DRC) Information Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks. Officiel hjemmeside: https://drcglobal.org/ Køb DRC nu!

Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Digital Reserve Currency (DRC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 250.10K $ 250.10K $ 250.10K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 250.10K $ 250.10K $ 250.10K Alle tiders Høj: $ 0.03003438 $ 0.03003438 $ 0.03003438 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025019 $ 0.00025019 $ 0.00025019 Få mere at vide om Digital Reserve Currency (DRC) pris

Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Digital Reserve Currency (DRC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRC's tokenomics, kan du udforske DRC tokens live-pris!

