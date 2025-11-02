Digital Oil Memecoin (OIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.63% Prisændring (1D) +6.08% Prisændring (7D) -7.26% Prisændring (7D) -7.26%

Digital Oil Memecoin (OIL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OILs højeste pris nogensinde er $ 0.00353663, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OIL har ændret sig med +0.63% i løbet af den sidste time, +6.08% i løbet af 24 timer og -7.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Digital Oil Memecoin (OIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K Cirkulationsforsyning 998.29M 998.29M 998.29M Samlet Udbud 998,288,352.159225 998,288,352.159225 998,288,352.159225

Den nuværende markedsværdi på Digital Oil Memecoin er $ 145.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OIL er 998.29M, med et samlet udbud på 998288352.159225. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 145.31K.