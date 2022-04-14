Digital Fitness (DEFIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Digital Fitness (DEFIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Digital Fitness (DEFIT) Information Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Officiel hjemmeside: https://defit.com/ Hvidbog: https://whitepaper.defit.io/ Køb DEFIT nu!

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Digital Fitness (DEFIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Alle tiders Høj: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Alle tiders Lav: $ 0.0138919 $ 0.0138919 $ 0.0138919 Nuværende pris: $ 0.083016 $ 0.083016 $ 0.083016 Få mere at vide om Digital Fitness (DEFIT) pris

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Digital Fitness (DEFIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEFIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEFIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEFIT's tokenomics, kan du udforske DEFIT tokens live-pris!

DEFIT Prisprediktion Vil du vide, hvor DEFIT måske er på vej hen? Vores DEFIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEFIT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!