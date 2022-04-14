Didi Duck (DIDID) Tokenomics Få vigtig indsigt i Didi Duck (DIDID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Didi Duck (DIDID) Information Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins. Officiel hjemmeside: https://didid.lol/ Køb DIDID nu!

Didi Duck (DIDID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Didi Duck (DIDID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 281.96K $ 281.96K $ 281.96K Samlet udbud $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Cirkulerende forsyning $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 281.96K $ 281.96K $ 281.96K Alle tiders Høj: $ 0.00133306 $ 0.00133306 $ 0.00133306 Alle tiders Lav: $ 0.00014101 $ 0.00014101 $ 0.00014101 Nuværende pris: $ 0.00028368 $ 0.00028368 $ 0.00028368 Få mere at vide om Didi Duck (DIDID) pris

Didi Duck (DIDID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Didi Duck (DIDID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIDID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIDID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIDID's tokenomics, kan du udforske DIDID tokens live-pris!

DIDID Prisprediktion Vil du vide, hvor DIDID måske er på vej hen? Vores DIDID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DIDID Tokens prisprediktion nu!

