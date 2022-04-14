Didi Bam Bam (DDBAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Didi Bam Bam (DDBAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Didi Bam Bam (DDBAM) Information Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space. Officiel hjemmeside: https://didibambam.me Hvidbog: https://www.didibambam.me/_files/ugd/ee68b8_95c4f5b736744a0e8b11658d68ce398e.pdf Køb DDBAM nu!

Didi Bam Bam (DDBAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Didi Bam Bam (DDBAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Alle tiders Høj: $ 0.596253 $ 0.596253 $ 0.596253 Alle tiders Lav: $ 0.062681 $ 0.062681 $ 0.062681 Nuværende pris: $ 0.092163 $ 0.092163 $ 0.092163 Få mere at vide om Didi Bam Bam (DDBAM) pris

Didi Bam Bam (DDBAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Didi Bam Bam (DDBAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DDBAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DDBAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DDBAM's tokenomics, kan du udforske DDBAM tokens live-pris!

