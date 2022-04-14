Dibs Share (DSHARE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dibs Share (DSHARE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dibs Share (DSHARE) Information DIBS Shares (DSHARE) are one of the ways to measure the value of the DIBS Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DIBS close to peg. Officiel hjemmeside: https://dibs.money Køb DSHARE nu!

Dibs Share (DSHARE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dibs Share (DSHARE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 60.87K Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.74K Alle tiders Høj: $ 13,206.26 Alle tiders Lav: $ 0.293558 Nuværende pris: $ 0.422801

Dibs Share (DSHARE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dibs Share (DSHARE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DSHARE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DSHARE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DSHARE's tokenomics, kan du udforske DSHARE tokens live-pris!

