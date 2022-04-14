DiamondShell (DSHELL) Tokenomics Få vigtig indsigt i DiamondShell (DSHELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DiamondShell (DSHELL) Information DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Officiel hjemmeside: https://diamondshell.finance/ Hvidbog: https://docs.diamondshell.finance Køb DSHELL nu!

DiamondShell (DSHELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DiamondShell (DSHELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.23K $ 9.23K $ 9.23K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.79K $ 16.79K $ 16.79K Alle tiders Høj: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Alle tiders Lav: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Nuværende pris: $ 0.01678662 $ 0.01678662 $ 0.01678662 Få mere at vide om DiamondShell (DSHELL) pris

DiamondShell (DSHELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DiamondShell (DSHELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DSHELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DSHELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DSHELL's tokenomics, kan du udforske DSHELL tokens live-pris!

DSHELL Prisprediktion Vil du vide, hvor DSHELL måske er på vej hen? Vores DSHELL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DSHELL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!