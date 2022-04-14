DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i DIAMOND The Cat Coin (DMTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Information DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC. Officiel hjemmeside: https://www.dmtcsolana.com/ Hvidbog: https://docs.dmtcsolana.com/ Køb DMTC nu!

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DIAMOND The Cat Coin (DMTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.63K $ 6.63K $ 6.63K Alle tiders Høj: $ 0.01973356 $ 0.01973356 $ 0.01973356 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DIAMOND The Cat Coin (DMTC) pris

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DIAMOND The Cat Coin (DMTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DMTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DMTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DMTC's tokenomics, kan du udforske DMTC tokens live-pris!

DMTC Prisprediktion Vil du vide, hvor DMTC måske er på vej hen? Vores DMTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DMTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!