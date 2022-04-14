Diamond Standard Carat (CARAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Diamond Standard Carat (CARAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Diamond Standard Carat (CARAT) Information CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB). Officiel hjemmeside: https://diamondstandard.co Hvidbog: https://docsend.com/view/2j8aws9bgnpa6ya7 Køb CARAT nu!

Diamond Standard Carat (CARAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Diamond Standard Carat (CARAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 0.841665 $ 0.841665 $ 0.841665 Alle tiders Lav: $ 0.350491 $ 0.350491 $ 0.350491 Nuværende pris: $ 0.424704 $ 0.424704 $ 0.424704 Få mere at vide om Diamond Standard Carat (CARAT) pris

Diamond Standard Carat (CARAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Diamond Standard Carat (CARAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CARAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CARAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CARAT's tokenomics, kan du udforske CARAT tokens live-pris!

CARAT Prisprediktion Vil du vide, hvor CARAT måske er på vej hen? Vores CARAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CARAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!