Diamond Standard Carat (CARAT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Diamond Standard Carat (CARAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Diamond Standard Carat (CARAT) Information

CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB).

Officiel hjemmeside:
https://diamondstandard.co
Hvidbog:
https://docsend.com/view/2j8aws9bgnpa6ya7

Diamond Standard Carat (CARAT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Diamond Standard Carat (CARAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Alle tiders Høj:
$ 0.841665
$ 0.841665$ 0.841665
Alle tiders Lav:
$ 0.350491
$ 0.350491$ 0.350491
Nuværende pris:
$ 0.424704
$ 0.424704$ 0.424704

Diamond Standard Carat (CARAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Diamond Standard Carat (CARAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CARAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CARAT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CARAT's tokenomics, kan du udforske CARAT tokens live-pris!

CARAT Prisprediktion

Vil du vide, hvor CARAT måske er på vej hen? Vores CARAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

mc_how_why_title
Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.