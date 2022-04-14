Diamond Boyz Coin (DBZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Diamond Boyz Coin (DBZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Diamond Boyz Coin (DBZ) Information DBZ Coin aims to become the leader in payment and verification for authentic jewelry purchases as well as set a standard for a faster remittance systems worldwide. By walking users through how to obtain Diamond Boyz Coin, is also introducing them to a new way to interact with the internet in an entertaining and valuable way. Officiel hjemmeside: https://dbzcoin.com/ Køb DBZ nu!

Diamond Boyz Coin (DBZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Diamond Boyz Coin (DBZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Alle tiders Høj: $ 0.150052 $ 0.150052 $ 0.150052 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00143124 $ 0.00143124 $ 0.00143124 Få mere at vide om Diamond Boyz Coin (DBZ) pris

Diamond Boyz Coin (DBZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Diamond Boyz Coin (DBZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DBZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DBZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DBZ's tokenomics, kan du udforske DBZ tokens live-pris!

DBZ Prisprediktion Vil du vide, hvor DBZ måske er på vej hen? Vores DBZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DBZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!