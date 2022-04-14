dHealth (DHP) Tokenomics Få vigtig indsigt i dHealth (DHP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dHealth (DHP) Information dHealth - The Framework For Health-to-Earn dHealth Network offers plug-and-play components and shared blockchain infrastructure to execute global healthcare use-cases and payment systems seamlessly. DHP (Digital Health Points) is the native token of the dHealth Network. DHP are cross-chain compatible and power the global dHealth ecosystem. Currently, DHP are available as native DHP on dHealth Network and as ERC20 DHP on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://www.dhealth.com/ Køb DHP nu!

dHealth (DHP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dHealth (DHP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 251.85K $ 251.85K $ 251.85K Alle tiders Høj: $ 0.178256 $ 0.178256 $ 0.178256 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012614 $ 0.00012614 $ 0.00012614 Få mere at vide om dHealth (DHP) pris

dHealth (DHP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dHealth (DHP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DHP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DHP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DHP's tokenomics, kan du udforske DHP tokens live-pris!

DHP Prisprediktion Vil du vide, hvor DHP måske er på vej hen? Vores DHP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DHP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!