DGI Game (DGI) Tokenomics

DGI Game (DGI) Information Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight. Officiel hjemmeside: https://www.dgi.game/ Hvidbog: https://dgi.gitbook.io/decentralized-gaming-income-dgi-whitepaper/ Køb DGI nu!

DGI Game (DGI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DGI Game (DGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 957.59M $ 957.59M $ 957.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Alle tiders Høj: $ 0.079182 $ 0.079182 $ 0.079182 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00128792 $ 0.00128792 $ 0.00128792 Få mere at vide om DGI Game (DGI) pris

DGI Game (DGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DGI Game (DGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DGI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DGI's tokenomics, kan du udforske DGI tokens live-pris!

