DFX Finance (DFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i DFX Finance (DFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

DFX Finance (DFX) Information DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/ Officiel hjemmeside: https://dfx.finance/ Køb DFX nu!

DFX Finance (DFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DFX Finance (DFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 516.56K $ 516.56K $ 516.56K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 43.58M $ 43.58M $ 43.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 24.87 $ 24.87 $ 24.87 Alle tiders Lav: $ 0.00102644 $ 0.00102644 $ 0.00102644 Nuværende pris: $ 0.0118523 $ 0.0118523 $ 0.0118523 Få mere at vide om DFX Finance (DFX) pris

DFX Finance (DFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DFX Finance (DFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFX's tokenomics, kan du udforske DFX tokens live-pris!

DFX Prisprediktion Vil du vide, hvor DFX måske er på vej hen? Vores DFX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DFX Tokens prisprediktion nu!

