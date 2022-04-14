DFV (DFV) Tokenomics Få vigtig indsigt i DFV (DFV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

JOIN A TRUE MOVEMENT DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy. By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all. Officiel hjemmeside: https://deepfuckingvaluesol.xyz/

DFV (DFV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DFV (DFV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 837.54M $ 837.54M $ 837.54M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.76K $ 90.76K $ 90.76K Alle tiders Høj: $ 0.00378223 $ 0.00378223 $ 0.00378223 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010793 $ 0.00010793 $ 0.00010793 Få mere at vide om DFV (DFV) pris

DFV (DFV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DFV (DFV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFV's tokenomics, kan du udforske DFV tokens live-pris!

DFV Prisprediktion Vil du vide, hvor DFV måske er på vej hen? Vores DFV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DFV Tokens prisprediktion nu!

