DFV (DFV) Tokenomics
DFV (DFV) Information
JOIN A TRUE MOVEMENT
DeepFuckingValue, also known as Roaring Kitty, stands as a symbol for retail investors who are fed up with being exploited by major financial players at every turn. This movement represents a collective frustration and a desire for change, where ordinary investors band together to challenge the status quo and reclaim their financial autonomy.
By joining this movement, you become part of a significant shift towards financial freedom. It's not just about investing; it's about standing up against the inequities of the financial system and advocating for a fairer, more inclusive market where retail investors have a voice and power. Be part of this revolutionary change and help pave the way for a future where financial opportunities are accessible to all.
DFV (DFV) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DFV (DFV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
DFV (DFV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for DFV (DFV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal DFV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange DFV tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår DFV's tokenomics, kan du udforske DFV tokens live-pris!
DFV Prisprediktion
Vil du vide, hvor DFV måske er på vej hen? Vores DFV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.