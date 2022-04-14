dextoro (DTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i dextoro (DTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dextoro (DTR) Information The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Officiel hjemmeside: https://www.dextoro.com/ Hvidbog: https://www.dextoro.com/dtr Køb DTR nu!

dextoro (DTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dextoro (DTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 269.16K $ 269.16K $ 269.16K Samlet udbud $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M Cirkulerende forsyning $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 269.16K $ 269.16K $ 269.16K Alle tiders Høj: $ 0.00895442 $ 0.00895442 $ 0.00895442 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026966 $ 0.00026966 $ 0.00026966 Få mere at vide om dextoro (DTR) pris

dextoro (DTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dextoro (DTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DTR's tokenomics, kan du udforske DTR tokens live-pris!

DTR Prisprediktion Vil du vide, hvor DTR måske er på vej hen? Vores DTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DTR Tokens prisprediktion nu!

