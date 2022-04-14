dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics Få vigtig indsigt i dexSHARE (DEXSHARE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dexSHARE (DEXSHARE) Information dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model. Officiel hjemmeside: https://www.dexfinance.com/ Hvidbog: https://www.dexfinance.com/documentation/ Køb DEXSHARE nu!

dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dexSHARE (DEXSHARE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 544.05 $ 544.05 $ 544.05 Samlet udbud $ 67.16K $ 67.16K $ 67.16K Cirkulerende forsyning $ 19.61K $ 19.61K $ 19.61K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.86K $ 1.86K $ 1.86K Alle tiders Høj: $ 414.96 $ 414.96 $ 414.96 Alle tiders Lav: $ 0.00209527 $ 0.00209527 $ 0.00209527 Nuværende pris: $ 0.02774703 $ 0.02774703 $ 0.02774703 Få mere at vide om dexSHARE (DEXSHARE) pris

dexSHARE (DEXSHARE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dexSHARE (DEXSHARE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEXSHARE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEXSHARE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEXSHARE's tokenomics, kan du udforske DEXSHARE tokens live-pris!

