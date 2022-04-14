DexQuark (QRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i DexQuark (QRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DexQuark (QRK) Information DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Officiel hjemmeside: https://dexquark.io Hvidbog: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Køb QRK nu!

DexQuark (QRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DexQuark (QRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Samlet udbud $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Cirkulerende forsyning $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.36K $ 11.36K $ 11.36K Alle tiders Høj: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DexQuark (QRK) pris

DexQuark (QRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DexQuark (QRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QRK's tokenomics, kan du udforske QRK tokens live-pris!

QRK Prisprediktion Vil du vide, hvor QRK måske er på vej hen? Vores QRK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QRK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!