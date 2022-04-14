dexie bucks (DBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i dexie bucks (DBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dexie bucks (DBX) Information dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Officiel hjemmeside: https://dexie.space Hvidbog: https://dexie.space/dbx Køb DBX nu!

dexie bucks (DBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dexie bucks (DBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 811.87K $ 811.87K $ 811.87K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Alle tiders Høj: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Alle tiders Lav: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Nuværende pris: $ 0.081525 $ 0.081525 $ 0.081525 Få mere at vide om dexie bucks (DBX) pris

dexie bucks (DBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dexie bucks (DBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DBX's tokenomics, kan du udforske DBX tokens live-pris!

