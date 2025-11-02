Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001133 $ 0.00001133 $ 0.00001133 24H lav $ 0.00001161 $ 0.00001161 $ 0.00001161 24H høj 24H lav $ 0.00001133$ 0.00001133 $ 0.00001133 24H høj $ 0.00001161$ 0.00001161 $ 0.00001161 All Time High $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Laveste pris $ 0.00001111$ 0.00001111 $ 0.00001111 Prisændring (1H) +0.74% Prisændring (1D) -1.26% Prisændring (7D) -14.70% Prisændring (7D) -14.70%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) realtidsprisen er $0.00001142. I løbet af de sidste 24 timer har DTF6900 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001133 og et højdepunkt på $ 0.00001161, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DTF6900s højeste pris nogensinde er $ 0.00127758, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001111.

Når det gælder kortsigtet performance, DTF6900 har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, -1.26% i løbet af 24 timer og -14.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.31K$ 9.31K $ 9.31K Cirkulationsforsyning 815.86M 815.86M 815.86M Samlet Udbud 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Den nuværende markedsværdi på Dex Trending Fund 6900 er $ 9.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DTF6900 er 815.86M, med et samlet udbud på 815858279.47. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.31K.