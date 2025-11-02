UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Dex Trending Fund 6900 pris i dag er 0.00001142 USD. Følg med i realtid DTF6900 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DTF6900 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Dex Trending Fund 6900 pris i dag er 0.00001142 USD. Følg med i realtid DTF6900 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DTF6900 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DTF6900

DTF6900 Prisinfo

Hvad er DTF6900

DTF6900 Officiel hjemmeside

DTF6900 Tokenomics

DTF6900 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Dex Trending Fund 6900 Logo

Dex Trending Fund 6900 Pris (DTF6900)

Ikke noteret

1 DTF6900 til USD direkte pris:

--
----
-1.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:51:43 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001133
$ 0.00001133$ 0.00001133
24H lav
$ 0.00001161
$ 0.00001161$ 0.00001161
24H høj

$ 0.00001133
$ 0.00001133$ 0.00001133

$ 0.00001161
$ 0.00001161$ 0.00001161

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0.00001111
$ 0.00001111$ 0.00001111

+0.74%

-1.26%

-14.70%

-14.70%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) realtidsprisen er $0.00001142. I løbet af de sidste 24 timer har DTF6900 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001133 og et højdepunkt på $ 0.00001161, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DTF6900s højeste pris nogensinde er $ 0.00127758, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001111.

Når det gælder kortsigtet performance, DTF6900 har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, -1.26% i løbet af 24 timer og -14.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Markedsinformation

$ 9.31K
$ 9.31K$ 9.31K

--
----

$ 9.31K
$ 9.31K$ 9.31K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

Den nuværende markedsværdi på Dex Trending Fund 6900 er $ 9.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DTF6900 er 815.86M, med et samlet udbud på 815858279.47. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.31K.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Dex Trending Fund 6900 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dex Trending Fund 6900 til USD $ -0.0000062153.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dex Trending Fund 6900 til USD $ -0.0000108116.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dex Trending Fund 6900 til USD $ -0.00022478852587715783.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.26%
30 dage$ -0.0000062153-54.42%
60 dage$ -0.0000108116-94.67%
90 dage$ -0.00022478852587715783-95.16%

Hvad er Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Ressource

Officiel hjemmeside

Dex Trending Fund 6900 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dex Trending Fund 6900.

Tjek Dex Trending Fund 6900 prisprediktion nu!

DTF6900 til lokale valutaer

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DTF6900 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Hvor meget er Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) værd i dag?
Den direkte DTF6900 pris i USD er 0.00001142 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DTF6900 til USD pris?
Den aktuelle pris på DTF6900til USD er $ 0.00001142. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dex Trending Fund 6900?
Markedsværdien for DTF6900 er $ 9.31K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DTF6900?
Den cirkulerende forsyning af DTF6900 er 815.86M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DTF6900?
DTF6900 opnåede en ATH-pris på 0.00127758 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DTF6900?
DTF6900 så en ATL-pris på 0.00001111 USD.
Hvad er handelsvolumen for DTF6900?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DTF6900 er -- USD.
Bliver DTF6900 højere i år?
DTF6900 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DTF6900 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:51:43 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,552.39
$110,552.39$110,552.39

+0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,902.69
$3,902.69$3,902.69

+0.18%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02907
$0.02907$0.02907

-3.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.56
$187.56$187.56

+0.61%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,552.39
$110,552.39$110,552.39

+0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,902.69
$3,902.69$3,902.69

+0.18%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.56
$187.56$187.56

+0.61%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.60
$72.60$72.60

+2.38%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.220
$19.220$19.220

+0.59%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06840
$0.06840$0.06840

+36.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0024
$0.0024$0.0024

+84.61%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000295
$0.000295$0.000295

+72.51%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034013
$0.0034013$0.0034013

+66.75%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004899
$0.00004899$0.00004899

+66.51%