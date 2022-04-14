Devs are working (DAW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Devs are working (DAW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Devs are working (DAW) Information DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle. Officiel hjemmeside: https://daw.meme/ Køb DAW nu!

Devs are working (DAW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Devs are working (DAW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 686.66K $ 686.66K $ 686.66K Samlet udbud $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M Cirkulerende forsyning $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 686.66K $ 686.66K $ 686.66K Alle tiders Høj: $ 0.00110444 $ 0.00110444 $ 0.00110444 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00069745 $ 0.00069745 $ 0.00069745 Få mere at vide om Devs are working (DAW) pris

Devs are working (DAW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Devs are working (DAW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAW's tokenomics, kan du udforske DAW tokens live-pris!

