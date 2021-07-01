Devikins (DVK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Devikins (DVK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Devikins (DVK) Information Devikins is a Play-To-Earn RPG mixed with character breeding game for iOS and Android, and fueled by crypto tokens and NFT characters. Devikins has an ever-expanding world with a player-first mentality. Each playable character in Devikins is a Non-Fungible Token (NFT), which means that each player is the sole owner of a wholly unique playable character in both the Devikins universe and real world. In addition, players can keep their collection of characters fresh and aim for the strongest, most competitive character possible via the breeding system. Devicoin (DVK) is the utility token used as the main currency of Devikins, although these tokens aren’t ordinary game currency with no real-world value. DVK is a cryptocurrency that may be exchanged with other cryptocurrencies in the real world and eventually be exchanged using fiat currency. A playable character is not only unique in their ownership. Due to the semi-infinite nature of the character creation algorithm and breeding gameplay, each character will have their own unique visual and combat attributes. Because of this, no character will look exactly like another. Players can experiment and renew their pool of unique characters by breeding the ones they own. Further, players are able to purchase characters from the marketplace, and even make DVK by putting their own characters up for sale. Officiel hjemmeside: https://devikins.com/ Hvidbog: https://devikins.com/wp-content/uploads/2021/07/whitepaper.pdf Køb DVK nu!

Devikins (DVK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Devikins (DVK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 7.98B $ 7.98B $ 7.98B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Alle tiders Høj: $ 0.110027 $ 0.110027 $ 0.110027 Alle tiders Lav: $ 0.00004989 $ 0.00004989 $ 0.00004989 Nuværende pris: $ 0.00021225 $ 0.00021225 $ 0.00021225 Få mere at vide om Devikins (DVK) pris

Devikins (DVK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Devikins (DVK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DVK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DVK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DVK's tokenomics, kan du udforske DVK tokens live-pris!

