Deutsche Mark (DDM) Information Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence. By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements. Officiel hjemmeside: https://www.deutschemark-ddm.io/ Hvidbog: https://deutschemark-ddm.gitbook.io/white-paper-deutsche-mark-ddm Køb DDM nu!

Deutsche Mark (DDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deutsche Mark (DDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 768.64B $ 768.64B $ 768.64B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 793.18B $ 793.18B $ 793.18B Alle tiders Høj: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Alle tiders Lav: $ 0.233427 $ 0.233427 $ 0.233427 Nuværende pris: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Få mere at vide om Deutsche Mark (DDM) pris

Deutsche Mark (DDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deutsche Mark (DDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DDM's tokenomics, kan du udforske DDM tokens live-pris!

