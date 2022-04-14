Desy Duk (DESY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Desy Duk (DESY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Desy Duk (DESY) Information The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. Officiel hjemmeside: https://desyduk.com/ Køb DESY nu!

Desy Duk (DESY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Desy Duk (DESY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.77K $ 25.77K $ 25.77K Samlet udbud $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Cirkulerende forsyning $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.77K $ 25.77K $ 25.77K Alle tiders Høj: $ 0.00142863 $ 0.00142863 $ 0.00142863 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Desy Duk (DESY) pris

Desy Duk (DESY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Desy Duk (DESY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DESY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DESY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DESY's tokenomics, kan du udforske DESY tokens live-pris!

