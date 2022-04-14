DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Information Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/15911

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 278.05K $ 278.05K $ 278.05K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 853.72M $ 853.72M $ 853.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 325.69K $ 325.69K $ 325.69K Alle tiders Høj: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00032614 $ 0.00032614 $ 0.00032614 Få mere at vide om DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) pris

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DESSAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DESSAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DESSAI's tokenomics, kan du udforske DESSAI tokens live-pris!

