Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomics

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Information Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Officiel hjemmeside: https://deq.fi Køb STAVAIL nu!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deq Staked AVAIL (STAVAIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 593.26K $ 593.26K $ 593.26K Samlet udbud $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M Cirkulerende forsyning $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 593.26K $ 593.26K $ 593.26K Alle tiders Høj: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Alle tiders Lav: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Nuværende pris: $ 0.02026568 $ 0.02026568 $ 0.02026568 Få mere at vide om Deq Staked AVAIL (STAVAIL) pris

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deq Staked AVAIL (STAVAIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAVAIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAVAIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAVAIL's tokenomics, kan du udforske STAVAIL tokens live-pris!

