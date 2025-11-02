UdvekslingDEX+
Den direkte Deputy Dawgs pris i dag er 0.00000476 USD. Følg med i realtid DDAWGS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DDAWGS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Deputy Dawgs pris i dag er 0.00000476 USD. Følg med i realtid DDAWGS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DDAWGS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DDAWGS

DDAWGS Prisinfo

Hvad er DDAWGS

DDAWGS Whitepaper

DDAWGS Officiel hjemmeside

DDAWGS Tokenomics

DDAWGS Prisprognose

Deputy Dawgs Logo

Deputy Dawgs Pris (DDAWGS)

Ikke noteret

1 DDAWGS til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Deputy Dawgs (DDAWGS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:23:55 (UTC+8)

Deputy Dawgs (DDAWGS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000667
$ 0.00000667$ 0.00000667

$ 0.00000469
$ 0.00000469$ 0.00000469

--

--

-3.16%

-3.16%

Deputy Dawgs (DDAWGS) realtidsprisen er $0.00000476. I løbet af de sidste 24 timer har DDAWGS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DDAWGSs højeste pris nogensinde er $ 0.00000667, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000469.

Når det gælder kortsigtet performance, DDAWGS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Markedsinformation

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

313.00B
313.00B 313.00B

313,000,000,000.0
313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Deputy Dawgs er $ 1.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DDAWGS er 313.00B, med et samlet udbud på 313000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.49M.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Deputy Dawgs til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Deputy Dawgs til USD $ -0.0000006004.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Deputy Dawgs til USD $ -0.0000010076.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Deputy Dawgs til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0000006004-12.61%
60 dage$ -0.0000010076-21.16%
90 dage$ 0--

Hvad er Deputy Dawgs (DDAWGS)

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Deputy Dawgs (DDAWGS) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Deputy Dawgs Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Deputy Dawgs (DDAWGS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Deputy Dawgs (DDAWGS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Deputy Dawgs.

Tjek Deputy Dawgs prisprediktion nu!

DDAWGS til lokale valutaer

Deputy Dawgs (DDAWGS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Deputy Dawgs (DDAWGS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DDAWGS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Deputy Dawgs (DDAWGS)

Hvor meget er Deputy Dawgs (DDAWGS) værd i dag?
Den direkte DDAWGS pris i USD er 0.00000476 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DDAWGS til USD pris?
Den aktuelle pris på DDAWGStil USD er $ 0.00000476. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Deputy Dawgs?
Markedsværdien for DDAWGS er $ 1.49M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DDAWGS?
Den cirkulerende forsyning af DDAWGS er 313.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DDAWGS?
DDAWGS opnåede en ATH-pris på 0.00000667 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DDAWGS?
DDAWGS så en ATL-pris på 0.00000469 USD.
Hvad er handelsvolumen for DDAWGS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DDAWGS er -- USD.
Bliver DDAWGS højere i år?
DDAWGS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DDAWGS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

