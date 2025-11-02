Deputy Dawgs (DDAWGS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000667$ 0.00000667 $ 0.00000667 Laveste pris $ 0.00000469$ 0.00000469 $ 0.00000469 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -3.16% Prisændring (7D) -3.16%

Deputy Dawgs (DDAWGS) realtidsprisen er $0.00000476. I løbet af de sidste 24 timer har DDAWGS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DDAWGSs højeste pris nogensinde er $ 0.00000667, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000469.

Når det gælder kortsigtet performance, DDAWGS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -3.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Deputy Dawgs (DDAWGS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Cirkulationsforsyning 313.00B 313.00B 313.00B Samlet Udbud 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Deputy Dawgs er $ 1.49M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DDAWGS er 313.00B, med et samlet udbud på 313000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.49M.