Depot App (DEPOT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +4.96% Prisændring (7D) +4.96%

Depot App (DEPOT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DEPOT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEPOTs højeste pris nogensinde er $ 0.01573771, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DEPOT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +4.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Depot App (DEPOT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Cirkulationsforsyning 80.00M 80.00M 80.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Depot App er $ 12.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEPOT er 80.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 15.38K.