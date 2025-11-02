UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Dephaser JPY pris i dag er 0.00651991 USD. Følg med i realtid JPYT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JPYT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Dephaser JPY pris i dag er 0.00651991 USD. Følg med i realtid JPYT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk JPYT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om JPYT

JPYT Prisinfo

Hvad er JPYT

JPYT Whitepaper

JPYT Officiel hjemmeside

JPYT Tokenomics

JPYT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Dephaser JPY Logo

Dephaser JPY Pris (JPYT)

Ikke noteret

1 JPYT til USD direkte pris:

$0.00651991
$0.00651991$0.00651991
+1.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Dephaser JPY (JPYT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:23:32 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00643486
$ 0.00643486$ 0.00643486
24H lav
$ 0.00654407
$ 0.00654407$ 0.00654407
24H høj

$ 0.00643486
$ 0.00643486$ 0.00643486

$ 0.00654407
$ 0.00654407$ 0.00654407

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.14%

+1.04%

-0.57%

-0.57%

Dephaser JPY (JPYT) realtidsprisen er $0.00651991. I løbet af de sidste 24 timer har JPYT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00643486 og et højdepunkt på $ 0.00654407, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JPYTs højeste pris nogensinde er $ 0.00682267, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00631154.

Når det gælder kortsigtet performance, JPYT har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og -0.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Markedsinformation

$ 165.32K
$ 165.32K$ 165.32K

--
----

$ 165.32K
$ 165.32K$ 165.32K

25.34M
25.34M 25.34M

25,340,305.725217
25,340,305.725217 25,340,305.725217

Den nuværende markedsværdi på Dephaser JPY er $ 165.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JPYT er 25.34M, med et samlet udbud på 25340305.725217. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 165.32K.

Dephaser JPY (JPYT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Dephaser JPY til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dephaser JPY til USD $ -0.0000833694.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dephaser JPY til USD $ -0.0001683069.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dephaser JPY til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.04%
30 dage$ -0.0000833694-1.27%
60 dage$ -0.0001683069-2.58%
90 dage$ 0--

Hvad er Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Dephaser JPY (JPYT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Dephaser JPY Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dephaser JPY (JPYT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dephaser JPY (JPYT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dephaser JPY.

Tjek Dephaser JPY prisprediktion nu!

JPYT til lokale valutaer

Dephaser JPY (JPYT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dephaser JPY (JPYT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om JPYT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Dephaser JPY (JPYT)

Hvor meget er Dephaser JPY (JPYT) værd i dag?
Den direkte JPYT pris i USD er 0.00651991 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle JPYT til USD pris?
Den aktuelle pris på JPYTtil USD er $ 0.00651991. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dephaser JPY?
Markedsværdien for JPYT er $ 165.32K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af JPYT?
Den cirkulerende forsyning af JPYT er 25.34M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på JPYT?
JPYT opnåede en ATH-pris på 0.00682267 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på JPYT?
JPYT så en ATL-pris på 0.00631154 USD.
Hvad er handelsvolumen for JPYT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for JPYT er -- USD.
Bliver JPYT højere i år?
JPYT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se JPYT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:23:32 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,044.22
$110,044.22$110,044.22

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.65
$3,871.65$3,871.65

-0.61%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02876
$0.02876$0.02876

-4.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.13
$186.13$186.13

-0.15%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,044.22
$110,044.22$110,044.22

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.65
$3,871.65$3,871.65

-0.61%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.13
$186.13$186.13

-0.15%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.43
$73.43$73.43

+3.55%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.790
$19.790$19.790

+3.58%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07824
$0.07824$0.07824

+56.48%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000359
$0.000359$0.000359

+109.94%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005162
$0.00005162$0.00005162

+75.45%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031378
$0.0031378$0.0031378

+53.83%