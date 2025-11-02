Dephaser JPY (JPYT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00643486 $ 0.00643486 $ 0.00643486 24H lav $ 0.00654407 $ 0.00654407 $ 0.00654407 24H høj 24H lav $ 0.00643486$ 0.00643486 $ 0.00643486 24H høj $ 0.00654407$ 0.00654407 $ 0.00654407 All Time High $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 Laveste pris $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) +1.04% Prisændring (7D) -0.57% Prisændring (7D) -0.57%

Dephaser JPY (JPYT) realtidsprisen er $0.00651991. I løbet af de sidste 24 timer har JPYT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00643486 og et højdepunkt på $ 0.00654407, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JPYTs højeste pris nogensinde er $ 0.00682267, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00631154.

Når det gælder kortsigtet performance, JPYT har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og -0.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 165.32K$ 165.32K $ 165.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 165.32K$ 165.32K $ 165.32K Cirkulationsforsyning 25.34M 25.34M 25.34M Samlet Udbud 25,340,305.725217 25,340,305.725217 25,340,305.725217

Den nuværende markedsværdi på Dephaser JPY er $ 165.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JPYT er 25.34M, med et samlet udbud på 25340305.725217. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 165.32K.